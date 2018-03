«On fait les bons choix quand notre niveau d’intensité est bon»

Alors que le quart de finale face à Lugano s’annonce très indécis, Fribourg-Gottéron n’a plus semblé avoir autant de chances de figurer dans le dernier carré depuis plusieurs années.

Pour sa première série finale en Suisse, l’entraîneur Mark French trépigne d’impatience.

Opposition de styles entre les deux adversaires dans Le coin tactique.

KARINE ALLEMANN

Enfin! Les play-off occupent les esprits durant toute la saison. Participera, participera pas, face à qui?… Les Dragons ont validé leur ticket la semaine dernière et, depuis lundi soir, ils connaissent leur adversaire: Lugano, quatrième de la saison régulière. Les deux équipes ont été très proches l’une de l’autre. Dès lors, Fribourg-Gottéon n’a plus été si proche d’un possible bel exploit– une qualification dans le dernier carré –…