«Il va y avoir du rififi»

Ce lecteur évoque la nouvelle donne au Conseil d’Etat.

Marie Garnier a pris congé devant le Grand Conseil de son activité au Conseil d’Etat, dans un discours d’une grande intelligence, empreint de cette incomparable sensibilité féminine. Elle n’a pas manifesté de dépit. Elle n’a pas eu la canine revancharde à l’endroit des maquignons qui se sont offert son scalp, dont un Américain disait à l’époque qu’il n’était que le trophée des ombres. Elle a, si l’on s’autorise une interprétation, usé de dents vertes, pas seulement en référence à sa fibre écologique, mais pour faire un clin d’œil au majestueux massif gruérien et ainsi, via une métaphore, oppose le durable gravé dans la pierre à l’éphémère de toute vie et de toute action.

