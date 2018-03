Ce lecteur insiste sur l’importance du dialogue interreligieux.

Savons-nous encore nous parler et nous écouter pour nous comprendre face aux bouleversements technologiques actuels? Le manque de dialogue est source de conflits entre les hommes. Le dialogue – politique, social, culturel et même dans les domaines économiques et environnementaux – est devenu une urgence pour vivre ensemble. Il est un outil pour répondre à la violence, au dogmatisme, à l’égoïsme, à la peur et au rejet de l’autre. Notre comportement face au dialogue n’est certes pas facile à vivre, que ce soit au niveau du couple, de la famille, entre générations, entre chefs et subordonnés ou encore entre gouvernements. La négociation ne suffit pas.

Il nous en coûte de nous dessaisir de notre raisonnement pour laisser parler…