36,9° RTS1, MERCREDI, À 20 H 10

Explosion des maladies respiratoires: détecter les premiers signes

La bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) est une maladie sournoise qui raccourcit le souffle insensiblement, année après année. Lorsqu’on s’en aperçoit, il est souvent déjà trop tard: les dégâts sont irréversibles. 36,9°fait le point sur ce mal largement méconnu. Parmi les témoins, il y a Claudette Defaye, visage familier des téléspectateurs romands pendant trente ans. «C’est pas très agréable», relève cette dernière «d’intervenir pour dire qu’on est malade. Il faut parler de cette maladie grave». Quelles en sont les causes? Pourquoi est-elle généralement diagnostiquée tardivement?

Cosmétiques: si vous saviez tout ce qui traverse la peau

La peau est l’organe le plus étendu et le plus lourd du corps…