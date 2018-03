Au soir du 13 janvier, Adèle Chollet s’est éteinte au Foyer Saint-Vincent de Vuadens. Dans sa 104e année, elle était la doyenne de Vaulruz. Un dernier hommage lui a été rendu le 16 janvier en l’église de son village.

Adèle est née aux Ponts-d’Avau dans le foyer de Marie et Joseph à Denis. Après sa scolarité, elle seconda sa maman aux travaux de la ferme. Elle avait sept frères et sœurs. En 1935, elle épousa Auguste Chollet, des Ponts d’En-Haut. Huit enfants sont issus de leur mariage. La famille s’agrandissant, elle eut la joie de chérir 22 petits-enfants, 37 arrièrepetits-enfants et neuf arrière-arrièrepetits-enfants.

Devenue veuve en 1961 déjà, elle travailla beaucoup pour pouvoir élever ses enfants en bas âge. Au début, elle faisait de la couture à la maison. Elle put ainsi rester…