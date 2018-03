Amélie Dupasquier en or en slalom

Très belle performance d’Amélie Dupasquier! La skieuse du SC Broc a décroché hier le titre de championne de Suisse M21 de slalom. C’est à Wildhaus, dans le canton de Saint-Gall, que la Gruérienne est montée sur la première marche du podium. Troisième de l’épreuve estampillée FIS, elle a terminé en tête de sa catégorie regroupant les filles nées entre 1997 et 2001. «Après avoir connu quelques soucis cette saison en slalom, la confiance revenait au fil des courses et j’espérais un podium. Je suis donc très contente d’avoir gagné.» Dixième de la première manche, elle a réalisé un deuxième tracé de feu pour l’emporter. «Au départ, je ne pensais même plus à la médaille. J’ai skié à fond et ça a marché.» Déjà médaillée d’argent des championnats de Suisse M21 de combiné, Amélie Dupasquier, qui…