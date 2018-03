Amérique,Noirs et violence

Le 4 avril 1968, alors qu’il se trouve à Memphis où il est venu soutenir les éboueurs en grève, le révérend Martin Luther King est assassiné. Depuis, l’histoire américaine – cette histoire marquée par la violence – a connu la double présidence de Barack Obama. Entretien avec le professeur Pap Ndiaye, spécialiste de l’histoire sociale des Etats-Unis.

CLAUDE ZURCHER

Normalien, professeur à Sciences Po, l’historien Pap Ndiaye a également enseigné dans plusieurs universités prestigieuses aux Etats-Unis. Ce spécialiste de l’histoire sociale américaine, et plus particulièrement des minorités, revient pour La Gruyère sur la place de Martin Luther King et les années Obama. Il sera l’invité du Festival histoire et cité qui se tient à Genève, du 21 au 24 mars. Interview.

Il y a cinquante ans,…