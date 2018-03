Aster, le lapin qui a du chien

LIVRES

Pascale Favre

ASTER. UNE VIE DE LAPIN

Art & Fiction, 88 pages

Idéalement, un lapin vous observe d’un air trognon, actionne ses pattes dont on fait les talismans et offre à vos mains son duvet soyeux. Pas Aster. Aster, lui, il tient compagnie d’une autre façon. Aussi domestique qu’une tronçonneuse. Le poil sombre et les dents qui percent à la moindre contrariété. Une petite fille l’aime quand même. Comme on aime un animal singulier et universel à la fois. Dans un récit qui mêle textes et dessins, la Genevoise Pascale Favre fait le portrait du lagomorphe qui accompagna son enfance des années 1970 au milieu des années 1980. Aux souvenirs, elle mêle des réflexions sur le rapport aux animaux et à l’enfance. Des phrases sobres, une langue qui privilégie la clarté à l’abstraction. Plus que…