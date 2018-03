Avec des envies renouvelées et en tous sens

Feu! Chatterton

L’OISELEUR

Universal

«C’est étrange… La nuit tombe comme la pluie sur nos têtes nues.» Arthur Teboul parle, d’une voix presque à bout de souffle. Ouverture en douceur, en attendant «que le volcan s’éveille», comme l’annonce Grace, l’intense deuxième titre. Après le succès du premier album et de ses concerts explosifs, Feu! Chatterton n’a guère attendu pour enchaîner avec L’oiseleur, ce deuxième disque bourré d’envies et d’explorations. Le groupe ne craint pas les grands écarts entre la douceur lumineuse (presque sirupeuse) de L’oiseau, les touches de rap (L’ivresse) et d’électro pas forcément très heureuses (Zone libre, Anna). Alors que son énergie charismatique a beaucoup fait pour sa réputation, il n’hésite pas non plus à ralentir le rythme, à miser sur la sobriété de…