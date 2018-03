Bénéfices bien garnis pour le canton en 2017

En plus d'une bonne maîtrise des dépenses, le bénéfice provient d'une nette hausse des revenus extérieurs, a expliqué, mercredi devant la presse, le chef des finances Georges Godel.

Premièrement, la Banque nationale suisse (BNS) a versé 42,5 millions à titre de part à ses bénéfices, alors qu'aucun versement n'était attendu au budget. De plus, le canton a profité d'une hausse exceptionnelle de la part à l'impôt anticipé (+15,4 millions).

Avant les opérations de clôture, le bénéfice atteint même 56,6 millions. Le Conseil d'Etat a versé 23 millions dans le fonds spécial pour aider les communes à faire face aux conséquences des modifications de la législation sur l'imposition des entreprises. Il a aussi alimenté à hauteur de 10 millions le fonds d'infrastructures.

Recettes fiscales accrues

Les revenus issus de la fiscalité cantonale ont grimpé à 1,32 milliard de francs. Ils dépassent de 1% le montant inscrit au budget, et de 2,7% celui enregistré en 2016. La hausse vient en particulier des impôts sur les entreprises.

Du côté des dépenses, les charges de personnel s'accroissent à 1,26 milliard de francs. Elles dépassent de 0,7% celles qui étaient prévues au budget, et de 4,4% les charges de personnel dépensées en 2016.

La masse salariale augmente de 52,7 millions, une hausse sensiblement plus importante que les années antérieures, commente le trésorier d'Etat Laurent Yerly. Cela provient notamment de la fin de deux mesures d'économies (contribution de solidarité et retardement des paliers). S'y ajoutent une hausse de la contribution à la caisse de prévoyance et une augmentation nette de 59 postes de travail.

Le volume total d'investissements est de 178,3 millions, en légère progression par rapport à 2016. Durant l'exercice, le canton a utilisé pour la première fois son fonds créé pour les opérations de politique foncière active. Il y a puisé 41 millions pour ses acquisitions de terrains à Romont et à St-Aubin, de sorte que ces opérations ne pèsent pas sur les résultats comptables.

Prudence toujours

Quant à la fortune de l'Etat, elle s'est fixée à 1,083 milliard. Elle reste bien garnie, même si elle est sur une pente légèrement descendante depuis le record de 1,127 milliard atteint en 2015.

Georges Godel se réjouit du résultat favorable dégagé l'an dernier, qui a permis de renforcer les provisions. Il conserve toutefois sa traditionnelle prudence à l'égard des prochains exercices.

Il rappelle notamment que les recettes issues de la BNS et de l'impôt anticipé sont des sources fluctuantes. De plus, l'Etat fait face à toujours plus de sollicitations liées à sa croissance démographique, au vieillissement de la population et à la santé.

En outre, le canton devra prendre des mesures pour garantir l'équilibre à long terme de la caisse de pension du personnel de l'Etat. Un projet devrait être mis en consultation d'ici à la fin de l'année, a précisé Georges Godel. GRU