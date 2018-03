Munie de quelques affaires et d’une arme, Diane Kramer quitte Lausanne et rejoint Evian. Elle n’a qu’une obsession: retrouver le conducteur de la Mercedes couleur moka qui a renversé son fils et bouleversé sa vie. Mais le chemin de la vérité est plus sinueux qu’il n’y paraît. Diane devra se confronter à une autre femme, attachante et mystérieuse… Lundi, à 20 h 45, sur RTS1