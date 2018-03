VUADENS

Cécile Pittet-Conus s’est endormie le 2 février dans sa 101e année. Un dernier hommage lui a été rendu le 6 février en l’église de Vuadens.

Née en 1917, Cécile a grandi entourée de ses frères et sœurs à Estévenens, où elle passa son enfance et sa jeunesse. En 1949, elle épousa Fran- çois Pittet, de La Joux. De cette union naquirent cinq enfants, puis la famille s’agrandit avec l’arrivée de dix petitsenfants et de quinze arrière-petitsenfants.

En 1978, elle eut la douleur de perdre son mari. Cinq ans plus tard, en 1983, elle s’installa à Vuadens. Avec jovialité et sociabilité, elle tissa rapidement de nouveaux liens au sein du village. Les lotos, les jeux de cartes, la gymnastique, le club des aînés, les balades avec ses amis et les jeux télévisés ont nourri son quotidien.

