C’EST QUOI, POUR VOUS, LE FÉMINISME?

«Une affaire de confiance»

40-50 ANS. «Ayant bénéficié des victoires de toutes les féministes des décennies précédentes, pour moi aujourd’hui, le féminisme est la recherche de la confiance au quotidien. La confiance des hommes envers les femmes: qu’ils croient en leurs capacités et compétences professionnelles, familiales et sociales. Nous avons nos méthodes, parfois différentes de celles des hommes, mais elles nous correspondent et sont aussi efficaces. La confiance de la part des femmes envers les hommes: les tâches seront réalisées peut-être de manière différente, mais osons demander et soyons ouvertes à la différence! »Et surtout, c’est la confiance des femmes envers elles-mêmes. Dans la pièce Lesliaisonsdangereusesde Choderlos de Laclos, Valmont (qui n’était de loin pas un…