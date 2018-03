Cas de mobbing dénoncés au SITel

La Direction des finances a ouvert une procédure formelle pour harcèlement. Celle-ci vise deux responsables du Service de l’informatique et des télécommunications (SITel), selon un communiqué du Syndicat des services publics, qui est à l’origine de la demande.

Deux salariés du Service clients disent subir, depuis plusieurs mois, du harcèlement et un mobbing systématique. Ils dénoncent notamment des inégalités de traitement, une mise à l’écart et des attitudes dénigrantes et humiliantes de la part de leurs deux supérieurs. Des procédures administratives et des sanctions auraient également été ouvertes à leur encontre pour des broutilles.

Dans le canton, cette action est la première menée en lien avec l’Ordonnance relative au harcèlement et aux difficultés relationnelles sur le lieu de…