Châtel-St-Denis - Corminboeuf 4-3 (3-1)

Groupe 1

Buts: 3e Teixeira (1-0), 8e (1-1), 36e Dafir (2-1), 43e Ferreira (3-1), 59e (3-2, penalty), 74e Dogbe (4-2), 77e (4-3).

Duilio Servadio (entraîneur de Châtel-Saint-Denis): «Un match fou contre une très belle équipe. Nous avons toujours eu l’avantage au score et toujours fait douter notre adversaire. Corminbœuf a essayé de construire en prenant un peu de risque et nous en avons profité en plaçant nos actions. Nos changements ont tous apporté un plus et c’est aussi grâce à ça que nous avons pu conserver notre avantage au score. Quel plaisir de voir un tel état d’esprit et engagement de la part de mes joueurs!»