Cinquante nuances de couleurs

Nancy Huston et Guy Oberson

ÉROSONGS

Les Editions du Chemin de fer

Eros est partout, l’amour est dans le pré et les Bains de Charmey ont désormais une ode à leur volupté exacerbée. Après La fille poilue (2016) et Poser nue (2017), la romancière canadienne Nancy Huston et l’artiste fribourgeois Guy Oberson cosignent Erosongs, la troisième pièce d’un triptyque poético-sensuel et avec suite. «Bain chaud à bulles/Air glacial tout autour/Sublime coucher du soleil/ Derrière le Moléson en face/Vraie folie de désir/Elle s’allonge sur lui/Il la caresse elle se permet/Monts et merveilles…»

Vingt-cinq poèmes sans rimes (ou si peu) à la typographie parfois si débridée, aux espaces virevoltantes, aux césures en déshérence, aux mots jetés en pâture. Et vingtcinq photographies à la limite de…