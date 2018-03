Dans la tête d’un pauvre

RTS1, MERCREDI, À 20 H 10

Comment vivent les pauvres? A travers plusieurs expériences et expertises scientifiques, l’émission décrypte les mécanismes psychologiques qui s’installent lorsqu’on vit dans la précarité et confronte plusieurs idées reçues. De nombreux témoins courageux racontent leur quotidien marqué par l’obsession de régler leurs factures ou de nourrir leurs enfants, mais aussi par la stigmatisation, l’hostilité, l’exclusion. «L’exil de la vie sociale et familiale» c’est ainsi que Laurence, 61 ans, décrit sa situation de femme pauvre. Courageuse et très émouvante, elle raconte comment de femme «bourgeoise et nantie», elle s’est retrouvée dans la précarité. Une situation qu’elle partage avec des centaines de milliers de compatriotes. Entre 7 et 14% de la population suisse est…