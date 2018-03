Avec Unmondeentoc, la Vaudoise Rinny Gremaud voyage dans cinq villes du monde et visite des centres commerciaux gigantesques, entre laideur uniforme et show aberrant. Avec une préface de l’écrivain baroudeur Olivier Rolin.

LAURENCE DE COULON

Partie dans cinq villes abritant des malls géants pour en faire un livre, Rinny Gremaud parle avec ironie de son propre «boboïsme» et de l’univers uniforme et clinquant qu’elle visite, épuisée par le jetlag et la déshumanisation. Dans Un monde en toc, la journaliste lausannoise raconte des rencontres touchantes ou atterrantes, comme celle de cette jeune femme dont la dépense mensuelle moyenne de 27 000 dollars dans le mall d’Edmonton ne parvient pas à soulager le sentiment de vacuité.

Elle évoque la biographie des fondateurs, décrit leurs…