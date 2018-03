Des trains pas comme les autres

RTS2, JEUDI, À 20 H 10

Etats-Unis

Voyager en train aux Etats-Unis, c’est plonger au cœur de l’histoire de ce pays. Même si aujourd’hui aux Etats-Unis on se déplace surtout en voiture et en avion, le train demeure le meilleur moyen de découvrir les paysages fabuleux de cet immense pays. Départ de Chicago, où Philippe embarque à bord d’un étonnant petit train, le Loop, qui se faufile en plein centre-ville à travers les buildings, ces bâtiments emblématiques de l’Amérique qui ont vu le jour dans cette ville. Depuis, la course aux plus hauts buildings n’a jamais cessé… ■