Deux duos gruériens en concurrence à la Pierra Menta

Depuis mercredi se déroule la 33e édition de la Pierra Menta. Cette épreuve française se dispute en duo. Quatre étapes sont au programme de cette course réservant aux participants un total de 10 000 mètres de dénivellation positive. Hier lors de la troisième course, l’Espagnol Kilian Jornet et l’Autrichien Jakob Herrmann se sont imposés en 2 h 29. Deux équipes du Sud sont en lice. Vendredi, les Gruériens Michaël Crausaz (Villarsiviriaux) et Patrick Fragnière (Charmey) se sont classés 24es en 3 h 03. Juste derrière, deux autres régionaux: Maxime Brodard (La Roche) et Romain Guillet (Charmey), 26es en 3 h 05. Au classement général, le duo Jornet-Herrmann est en tête. Les premiers Suisses sont 7es. Il s’agit de Yannick Ecoeur et d’Iwan Arnold. Patrick Fragnière et Michaël Crausaz sont 25es,…