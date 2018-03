Dominique A, toujours le patron

Parmi toutes les qualités que l’on peut trouver à Dominique A, il y a son sens de la formule: «Nous avions pour devise “peu importe” / Mais depuis…» Comment mieux dire le temps qui passe, qui émousse les passions, qui refroidit la fureur de vivre? La chanson, entêtante et sublime, s’intitule Toute latitude et donne son titre à ce nouvel album, nouvelle étape marquante d’une discographie de haut vol.

Dominique A a déjà annoncé qu’il sortirait deux albums cette année. Le second (La fragilité) est prévu pour l’automne et sera acoustique, alors que celui-ci a des orchestrations plus amples. Mais l’homme n’est pas du genre à se laisser étouffer sous les fioritures: son électro-rock reste direct, intense, parfois cabossé, appuyé sur une omniprésente boîte à rythmes.

Après vingt-cinq ans de…