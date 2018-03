Dommages collatéraux

Luke Mogelson

CES MORTS HEUREUX ET HÉROÏQUES

Gallmeister, 208 pages

McPherson harcèle ses beaux-parents. Le père de sa femme se montre compréhensif: en tant que colonel qui n’a pas combattu et qui a fait son service «en plein dans la période idyllique entre Vietnam et Tempête du désert», il pense avoir une dette envers son beau-fils, qui lui, s’est retrouvé en territoire ennemi. Mais, un soir, il se lasse: sa fille Lilly ne reviendra pas auprès de McPherson. Elle a peur. Peur de la violence que son vétéran de mari a ramenée de la guerre. Il en est imprégné, même s’il tente de la noyer dans la vodka, et le jeune homme ne laissera pas ses beaux-parents l’éloigner de sa femme. Il compte bien le leur dire, accompagné de son fusil. Dans les nouvelles de Luke Mogelson, reporter de guerre, les…