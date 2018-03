Deux artistes fribourgeoises sont les invitées de la galerie Plexus, à Marly (route de Chésalles 21). Du 3 au 31 mars, la Marlinoise Denyse Giller expose ses peintures et la Glânoise Françoise Gerber-Zumwald ses céramiques et raku. Vernissage samedi à 18 h. Du mercredi au vendredi 14 h-18 h, le samedi et les dimanches 11 et 18 mars 14 h- 17 h. www.galleryplexus.com.