Du folk-rock français au parfum d’Amérique

Palatine

GRAND PAON DE NUIT

Yotanka Records

Premier album et coup de cœur immédiat. Comme une évidence, comme un sentiment que tout coule en douceur, malgré les ruptures de tons et de rythmes. Palatine vient de Paris, mais ce quatuor donne à son folk-rock-blues mélancolique des airs de grands espaces américains. Jusqu’au parfum de western qui émane de l’abrasif Golden Trinckets. Après deux EP et le prix Chorus du Festival des Hauts-de-Seine (où il a succédé à Christine & the Queens et Feu! Chatterton) le groupe sort ce Grand Paon de nuit épatant d’assurance et de fausse simplicité.

Porté par la voix aérienne de Vincent Ehrhart-Devay, Palatine évoque Paris - L’ombre, Bâton Rouge (single particulièrement réussi) ou Stockholm et son syndrome, mais aussi des corps et de mystérieux animaux…