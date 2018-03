Estavayer-le-Gbx - Corbières 4-0 (3-0)

Buts: 6e (1-0), 25e (2-0), 45e (3-0), 92e (4-0).

Xavier Salas (entraîneur de Corbières): «La 1re période était typique d’un match de reprise, avec beaucoup de duels et de jeu en milieu de terrain. Notre adversaire était un peu au-dessus et il en a profité pour marquer. De notre côté, nous avons été trop gentils et naïfs. Après la pause, nous avons dominé les débats et nous aurions dû marquer au moins un ou deux buts. Je tiens à souligner l’arbitrage, qui n’a pas été à la hauteur. Un penalty inexistant a été sifflé pour Estavayer-le-Gibloux et un autre a été ignoré en notre faveur.»