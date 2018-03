Et si Jésus était une femme?

L’ange Gabriel s’est fourvoyé dans sa mission: au lieu de Jésus, il a fait naître une fille… L’écrivain mexicain David Toscana réécrit les Evangiles sur ce postulat de départ. Sans tomber dans la provocation simpliste, son roman se révèle virevoltant et intelligent.

ÉRIC BULLIARD

Au départ, une idée un peu folle. Plus potache que blasphématoire: et si l’ange Gabriel s’était trompé? Et s’il avait donné à Marie non pas Jésus, mais Emmanuelle? Oui, une Fille de Dieu, qui aura fort à faire pour que s’accomplissent les prophéties, malgré la misogynie ambiante. Tel est le point de départ d’Evangelia, étonnant roman de David Toscana.

Révélé en français en 2009 par El ultimo lector, cet écrivain mexicain (né en 1961) a l’art de se laisser emporter par sa féconde imagination. Avant de s’arrêter…