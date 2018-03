Fenêtre sur rue et thriller sur mesure

Avec son premier roman, A. J. Finn a réussi un coup de maître: traduit en près de quarante langues, Lafemmeàlafenêtre est déjà en voie d’adaptation pour le cinéma. Il faut dire que ce New-Yorkais de 38 ans joue brillamment avec les ficelles du genre. ÉRIC BULLIARD

Il y a à la fois un air de déjà-vu et une efficacité surprenante. Un phénomène éditorial et un thriller rondement mené. Premier roman d’A. J. Finn, La femme à la fenêtre sort en fran- çais précédé d’une flatteuse réputation: le livre s’est retrouvé en tête des ventes aux Etats-Unis dès sa parution, en début d’année. Le voici déjà vendu dans une quarantaine de pays et en cours d’adaptation pour le cinéma. En quatrième de couverture, A. J. Finn se voit en outre adoubé par des écrivains comme Gillian Flynn ou Ruth Ware et même par…