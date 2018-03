Leur nom est tout un programme: Ebullition accueille ce vendredi (21 h) les Américains de The World Is A Beautiful Place & I Am No Longer Afraid To Die. Pourquoi faire simple, hein? Appelons-les TWIABP et signalons que ce groupe du Connecticut est souvent classé dans la mouvance post-emo et qu’il fait partie des ensembles phares de la scène indie-rock américaine. En première partie se produiront les Britanniques de Kamikaze Girls. www.ebull.ch.