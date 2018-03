Foin des barrières , loin des étiquettes

Rarement un premier album aura été aussi attendu. Avec Cure, Eddy de Pretto incarne parfaitement une génération décomplexée, nourrie autant à la chanson traditionnelle qu’au rap et à l’électro.

ÉRIC BULLIARD

Le mouvement, sensible depuis une dizaine d’années, ne cesse de s’intensifier: tout a éclaté. La chanson française, les étiquettes, les styles, les genres… Une génération de jeunes chanteurs-rappeurs-musiciens s’épanouit en ce moment, à la suite des succès de Christine & the Queens, Stromae, Fauve et quelques autres. Ils chérissent la langue française, se nourrissent de rap et d’électro, puisent sans honte dans la pop et le R’n’B, ont grandi avec Brel, Barbara et Booba. Au cœur de ce bouillonnement, Eddy de Pretto, 25 ans, attire tous les regards.

Son premier disque, Cure, est…