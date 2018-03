Glucose, guimauve et autres sucreries acidulées

MUSIQUE

MGMT

LITTLE DARK AGE

Columbia

Tout le monde le sait, il faut un sacré talent pour se permettre le mauvais goût et le kitsch n’est pas l’apanage du premier bonbon Haribo venu. Ben Goldwasser et Andrew VanWyngarden le savent mieux que personne à l’heure de sortir le quatrième album de MGMT, intitulé Little dark age. Après avoir majestueusement perverti les années soixante dans leur bijou précédent, le génial duo américain revisite les années huitante, façon relecture de génériques de Magnum ou de Starsky et Hutch. Tout y est: synthés vintage, Moogs aux sonorités si chaudes, bidouillages electrosimplistes et diablement efficaces.

MGMT n’a pas atteint le sommet des charts mondiaux avec ce seul outillage de base du musicien branché. Avec leurs voix lancinantes, leurs arrangements…