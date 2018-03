Granges-P. - Châtonnaye/M. 3-1 (1-1)

Groupe 3

Buts: 12e (1-0), 33e Aeschlimann (1-1), 60e (2-1), 79e (3-1).

Olivier Jemmely (entraîneur de Châtonnaye/Middes): «L’entame de match a été mauvaise. Après l’égalisation, nous avons repris confiance et nous nous sommes procuré de bonnes occasions. Mais la mi-temps a coupé notre élan et nous avons eu de la peine par la suite. Nous avons ensuite concédé deux buts. L’équipe a été fragile défensivement et nous avons manqué de tranchant offensivement. Malgré un fond de jeu supérieur, nous n’avons pas réussi à renverser la vapeur.»