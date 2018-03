Le 1er mars, Henri Genoud a quitté ce monde, dans sa 56e année, à l’Hôpital de Rive-Neuve, à Blonay. Un dernier hommage lui a été rendu le 5 mars.

Henri était le troisième d’une fratrie de cinq enfants. Il eut une enfance heureuse et il accomplit sa scolarité à Châtel-Saint-Denis. Puis il travailla quelques années sur le domaine familial.

Son goût pour la nature et son indépendance l’amenèrent très rapidement vers le métier de bûcheron. En 1992, il fonda son entreprise de travaux forestiers et de déneigement. Il put compter sur ses amis et ses proches pour prospérer dans sa vocation.

Au printemps 1998, il eut un grave accident de travail en forêt et il en ressortit miraculé après quelques semaines d’hôpital. Il reprit vite ses activités. Henri ne comptait pas ses heures, ni ses efforts…