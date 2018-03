Jouer avec l'image de soi

François Berléand a flashé sur la première pièce du dramaturge Clément Gayet: dans Moi,moietFrançoisB., au programme de la saison culturelle de CO2 ce vendredi à La Tour-de-Trême, il joue François Berléand, qui se fait enlever par un auteur (interprété par Sébastien Castro). Entretien avec ce comédien inclassable.

ÉRIC BULLIARD

Vous affirmez n’avoir jamais eu autant de plaisir à jouer que dans cette pièce, Moi,moietFrançoisB.: qu’a-t-elle de plus ou de différent des autres?

François Berléand: L’étonnant, c’est sa double théâtralité, le théâtre dans le théâtre. On ne peut pas tout dévoiler, mais c’est l’histoire de quelqu’un qui a été kidnappé mentalement par un auteur et qui découvre autre chose au fur et à mesure. Il y a coup de théâtre sur coup de théâtre et le spectateur se trouve…