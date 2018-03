Décédé le 13 mars après une semaine d’hospitalisation, Konrad Richli allait avoir 93 ans: une vie longue et dense jusqu’au bout, faite d’engagements et de fidélité à des convictions fortes.

Aîné des six enfants d’une famille de Sirnach, le jeune Thurgovien quitte les siens pour la Suisse romande, dans le but d’apprendre le français. Il arrive à Grangeneuve sans en connaître un mot, et en ressort avec une double maîtrise de laitier et de fromager. Engagé à l’usine de lait en poudre Guigoz, à Vuadens, il y rencontre la compagne de sa vie, Agnès Vienne, qui sera son épouse aimée jusqu’à son décès, en 2011.

Juste marié, en 1953, le couple doit partir pour Pont-Hébert, dans une Normandie qui porte encore les stigmates de la guerre. Konrad Richli y est envoyé par Louis Guigoz pour assumer la…