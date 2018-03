Léon Périsset

Léon est né le 21 septembre 1929 dans le foyer d’Aimé et Léonie Périsset, à Gillarens. Il était le huitième d’une fratrie de neuf enfants. Il fut le premier baptisé de la nouvelle paroisse de Chapelle-Gillarens. A l’âge de 4 ans, il fut victime d’un grave accident de forêt. Sa main droite en garda toujours le souvenir. Il passa toute sa scolarité et sa jeunesse à Gillarens et à Chapelle.

Lors d’une fête à Poliez-Pittet, il rencontra celle qui allait devenir son épouse et ils se marièrent le 12 avril 1958. De cette union sont nés quatre enfants, puis 11 petits-enfants et cinq arrière-petits-enfants. Jusqu’en 1977, le couple travailla avec Aimé, le frère de Léon, et leur belle-sœur Thérèse sur le domaine familial. Les deux familles vivaient sous le même toit.

Comme activité accessoire,…