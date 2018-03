FRANCE3, VENDREDI, À 20 H 55

Une mère envahissante, un ado en crise, un père qui craque, une bellemère intrusive, un repas de fête qui dérape, autant de personnages et de situations auxquels nous avons tous, un jour, été confrontés. Pas étonnant que les plus grands humoristes aient fait, depuis toujours, de la famille, l’un de leur terrain de jeu favori! Et comme ils le confient à Mireille Dumas, ils ont souvent puisé leur inspiration dans leur propre histoire. De Florence Foresti, Gad Elmaleh, Jamel Debbouze, Alex Lutz, Audrey Lamy, à Guy Bedos, Muriel Robin, Anne Roumanoff, Michel Boujenah, Dany Boon…, plusieurs générations d’humoristes nous offrent un véritable feu d’artifice de sketches grinçants et désopilants.

La famille, ça me fait bien rire! va nous faire découvrir tous ces…