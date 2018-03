La fin de 70 ans de fantasmes

Adolf Hitler s’est bel et bien tiré une balle dans la tête le 30 avril 1945. Ayant pu accéder aux archives russes, deux Français peuvent l’affirmer une fois pour toutes. Explications dans un documentaire proposé ce mardi, à 23 h 25, sur France 2. Il faut écouter les assistantes dentaires. Si le monde avait cru Käthe Heusermann, le 5 mai 1945, la question aurait été définitivement réglée. Prisonnière des Russes, la jeune femme avait certifié que les dents de la dépouille découverte dans les jardins de la Chancellerie, à Berlin, étaient bien celles d’Adolf Hitler. Septante ans plus tard, le journaliste Jean-Christophe Brisard et le célèbre médecin légiste Philippe Charlier arrivent à la même conclusion. Mais, entre-temps, que de thèses foireuses et de contre-vérités!

De leur enquête, les…