La musique électro en festival à Fri-Son

Pour sa septième édition, le Duplex Festival, consacré à la musique électronique, propose de jeudi à samedi des performances live à Fri-Son, ainsi que des workshops et une conférence: fondateur, à Berlin, d’un club techno et d’un festival de musique industrielle et expérimentale (Berlin Atonal), Dimitri Hegemann viendra parler du «potentiel de l’économie nocturne et son impact sur le développement urbain» (ce jeudi à 17 h, à Fri-Son). Quant aux ateliers (samedi de 13 h à 18 h), ils sont organisés en collaboration avec l’école d’art Eikon et le SMEM (Schweizer Museum für elektronische Musikinstrumente), situé à BlueFactory.

Côté musique, le Duplex Festival a invité des «grands noms de la musique électronique non commerciale», comme les Néo-Zélandais The Upbeats, le Néerlandais Legowelt,…