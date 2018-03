Laurent Rime s’est éteint le 26 février dans sa 86e année, à l’HFR de Riaz. Un dernier hommage lui a été rendu le 1er mars, en l’église d’Avry-devant-Pont.

Laurent naquit à Charmey, au Liederrey, à la ferme du Vernay, dans le foyer de Jules et Sabine Rime, née Buchs, il était l’aîné d’une fratrie de quatre garçons. Dès son plus jeune âge, il travailla à la ferme, ainsi que sur l’alpage de Balachaux, avec ses parents.

Plus tard, Laurent loua des alpages dans la vallée de l’Hongrin, qu’il tint pendant plus de quarante ans. Là-haut, il se sentait très heureux, malgré les dures journées de travail, qu’il effectuait sans ménager ses efforts. Laurent Rime apporta un soin particulier à l’entretien de ses chalets et des pâturages, ainsi qu’au bétail.

En 1977, il unit sa destinée à Christiane. De…