Le bâtiment de Beauregard 8 sera bel et bien détruit

Le préfet de la Sarine a délivré un permis permettant la démolition et la construction de trois immeubles et d’un parking près de la gare de Fribourg. L’un des bâtiments, situé à l’avenue de Beauregard 8, avait fait l’objet de plusieurs pétitions visant à le sauver. Dans un communiqué, le préfet de la Sarine annonce avoir rejeté toutes les oppositions. Il note que le Plan d’aménagement local de la ville de Fribourg ne mentionne aucun bâtiment protégé dans le secteur. Par ailleurs, le projet respecte le Plan d’aménagement de détail approuvé par la Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions. Dernier argument: l’Etat n’a pas fait usage de la possibilité de prononcer une mesure indépendante de mise sous protection des bâtiments.