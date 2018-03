Le centre de recyclage des matériaux mis en conformité

JPF Gravières a mis à l’enquête, dans la Feuilleofficielle du 23 mars, son centre de recyclage des matériaux de construction de Grandvillard. En l’occurrence, il est déjà en service depuis cinq ou six ans, précise Laurent Pasquier, directeur de l’entreprise bulloise. «Mais le canton de Fribourg a pris du retard dans le recensement des sites. Il s’agit donc d’une mise en conformité avec les dispositions fédérales.» Par ailleurs, JPF Gravières en profite pour construire une halle de stockage, dans le prolongement de celle existante. «Il est plus pratique de travailler les matériaux à recycler dans des locaux secs, explique Laurent Pasquier. Cette halle ne prendra pas plus de place qu’actuellement.»