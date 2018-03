Le Chœur de May fait la part belle à l’orgue

Demain à Gruyères, le Chœur de May donne son traditionnel concert du Vendredi-Saint. Avec l’organiste Vincent Perrenoud, il présente des œuvres des XIXe, XXe et XXIe siècles.

ÉRIC BULLIARD

Il a désormais bien établi la tradition: le Chœur de May donne demain son concert spirituel du Vendredi-Saint. Pour cette treizième édition à Gruyères, l’ensemble fondé et dirigé par Nicolas Wyssmueller a choisi de mettre l’orgue à l’honneur.

Le programme, composé d’œuvres des XIXe, XXe et XXIe siècles – interprétées avec l’organiste Vincent Perrenoud– comprend des pièces célèbres et d’autres peu connues. Parmi ces dernières figurent par exemple Offertoire de la Toussaint de Paul Berthier, Nous t’implorons avec amour et Le Paradis, de Paul Ladmirault. Ces compositions «illustrent la riche littérature…