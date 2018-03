Le débrief en 2eligue

Belfaux - Gumefens/Sorens 0-4 (0-3)



Buts: 6e Andrey (0-1), 8e Doutaz (0-2), 34e Andrey (0-3), 90e Andrey (0-4).

LE MATCH. Idéalement boosté par son succès sur Marly 3-0, lors de la ronde initiale de 2018, Gumefens/Sorens s’est positionné sur l’orbite du maintien – son but avoué, ce printemps – en s’imposant 4-0, mercredi soir à Belfaux. Face aux Sarinois, pourtant troisièmes du classement, les Gruériens ont frappé d’entrée. Ou tout leur mérite d’avoir su se faciliter la tâche.

Après huit minutes, Andrey (auteur de trois réussites mercredi) et Doutaz avaient fait trembler les filets. Peu après la demi-heure, Andrey scella le sort de son hôte en inscrivant un troisième but. Pour le plus grand bonheur de Lucien Dénervaud: «Contrairement au match précédent, nous avons pu concrétiser nos deux…