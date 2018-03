Le meilleur duo régional finit 26e

La 33e édition de la Pierra Menta s’est terminée ce week-end. En tête lors des premières étapes (quatre manches étaient au programme), le duo composé de l’Espagnol Kilian Jornet et de l’Autrichien Jakob Herrmann n’a pu terminer l’épreuve en raison de la blessure de l’athlète ibérique. C’est donc la paire italienne Michele Boscacci/ Robert Antonioli qui a remporté cette course française, avec un chrono total de 9 h 57. Yannick Ecoeur et Iwan Arnold ont terminé 6es et premiers Suisses.

Les Sudistes Michaël Crausaz (Villarsiviriaux) et Patrick Fragnière (Charmey) ont fini 23es (12 h 03), Maxime Brodard (La Roche) et Romain Guillet (Charmey) 24es (12 h 07). Du côté féminin, la victoire est revenue à Axelle Mollaret (France) et à Katia Tomatis (Italie). Ilona Chavaillaz (Sommentier) et Nadège…