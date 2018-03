Le réseau routier des TPF durement touché

Le trafic routier des Transports publics fribourgeois (TPF) subit depuis ce jeudi matin de lourdes

perturbations dues aux abondantes chutes de neige. Si le réseau ferré n’est pas beaucoup impacté,

avec des retards de trains n’excédant pas les 15 minutes, le réseau routier frôle la paralysie. Les

retards sont importants, principalement sur la ligne 234 Fribourg – Bulle via La Roche et 336 Fribourg

– Bulle via Rossens. En effet, les bus sont pris dans les bouchons générés par le blocage de la

circulation sur les principaux axes routiers. Les TPF remercient leur clientèle de prévoir des temps de

parcours plus long et de leur compréhension face à la suppression de certaines courses, ceci afin de

ne pas impacter encore plus lourdement le reste du réseau.

Supports d’information numériques à privilégier

La page tpf.ch/info-trafic ainsi que la page Facebook des TPF diffusent en continu des points de

situation avec l’état du trafic. Le Service Clients des TPF est actuellement submergé d’appels, il faut

dès lors privilégier les supports électroniques pour trouver rapidement les renseignements

concernant des lignes et trajets spécifiques.