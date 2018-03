Le théâtre pour planter une petite graine

A partir de contes et légendes, Michel Lavoie a écrit et mis en scène Ekeko. Un spectacle jeune public à découvrir à Nuithonie, où il est question d’arbre, de graine, de vie…

Quand il prononce le mot «arbre», on croit voir toute une forêt, tout un monde, toute une histoire. Parce qu’il le colore de son accent québécois, où se devinent les immensités boisées. Et parce que, très vite, il l’entoure d’une aura de légende. Cet arbre, Michel Lavoie l’a placé au cœur d’Ekeko, le spectacle jeune public (dès 5 ans) qu’il a écrit et mis en scène et dont la création a lieu ce week-end à Nuithonie.

Ekeko est né d’un intérêt déjà ancien pour les contes et légendes. «Une de mes arrière-grands-mères était amérindienne, raconte Michel Lavoie. Je me suis beaucoup intéressé à ces contes amérindiens, qui…