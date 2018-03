Les cinéastes portent des destins à l’écran

Du 16 au 24 mars, le Festival international de films de Fribourg présentera 113 films. Une section entière est consacrée aux films biographiques. La Mongolie, la Turquie, Cannes et Ken Loach sont à l’honneur. YANN GUERCHANIK

● LA COMPÉTITION

La 32e édition du Festival international de films de Fribourg (FIFF), du 16 au 24 mars, proposera 113 films produits par 52 pays. Dont douze longs métrages en lice pour le Grand Prix dans la compétition internationale. «Des films de genre, des films d’art et d’essai, mais aussi des films plus commerciaux… un mélange équilibré comme on les aime», a souligné le directeur artistique Thierry Jobin, jeudi face à la presse.

Les spectateurs pourront notamment passer du thriller sud-coréen After my death au film d’art ukrainien Black level, de Dark is the…