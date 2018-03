Le Nouveau Monde, à Fribourg, le présente comme «le trio le plus fou et rock’n’roll de Belgique»: venu de Liège, The Experimental Tropic Blues Band est de retour en ces murs, demain vendredi (21 h) pour présenter son nouvel album, Spit’N’Split, bande-son d’un docu-fiction bien ravagé sur eux-mêmes. Le duo valaisan The Last Moan ouvrira la soirée. www.nouveaumonde.ch.