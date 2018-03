Les Prix Doron 2018 à Margrit Stamm et Jürg Leuthold

La spécialiste des sciences de l’éducation Margrit Stamm et le physicien Jürg Leuthold sont les lauréats des Prix Doron 2018. Ces distinctions, dotées chacune de 100 000 francs, seront remises jeudi prochain à Zoug. Professeure émérite de l’Université de Fribourg, Margrit Stamm est récompensée pour son travail de pionnière dans le domaine de la psychologie pédagogique et des sciences de l’éducation, a indiqué la fondation dans un communiqué. Jürg Leuthold, qui enseigne à l’EPF de Zurich, est quant à lui distingué pour ses recherches dans le domaine de la photonique et des technologies de la communication. Il a notamment développé des concepts qui ont permis d’accélérer notablement la transmission de données par internet. ATS