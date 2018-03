Les quatre raisons d’y croire… ou pas

Le cinquième match des play-off de la série entre Fribourg et Lugano se jouera ce soir. Quelles sont les raisons pour lesquelles les Dragons décrocheront une sixième confrontation, et quelles sont celles qui enverront les hommes de Mark French en vacances? Réponses avec les Fribourgeois Meunier, Mottet et Chavaillaz.

JONAS RUFFIEUX

Dans cette série de quart de finale des play-off qui l’oppose à Lugano, les Dragons ne cessent de monter en puissance. Lors de chaque sortie, la prestation est meilleure, et cela dans tous les compartiments de jeu. La logique voudrait ainsi qu’après deux défaitesinitiales,lespensionnaires de la BCF Arena aient rétabli la parité. Pourtant, ils sont bien menés 3-1, après avoir été victimes d’un hold-up samedi soir à domicile. Dos au mur, les protégés de Mark…